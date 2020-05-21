





BİZ AKCİĞERDEN KONUŞMUYORUZ

Türkçe'nin ise virüsü daha az yaydığını ifade etti. Ceyhan şunları söyledi: Az sesle konuştuğunuzda daha az, yüksek sesle konuştuğunuzda ise ağzınızdan daha çok damlacık ortaya çıkıyor. Örneğin f ve s harfinin yan yana olduğu kelimeler, ya da t ile h'nin yan yana olduğu kelimeler Rusçada ve birçok dilde sıkça yer alır. Ve damlacık en çok ağızdan bu iki harfi söylerken çıkıyor. Türkçede bunlar yer almadığı için biz çok akciğerimizden konuşmuyoruz. Türkçe zaten vurgusu az olan bir dil. İspanyolca, İtalyanca gibi yüksek sesle konuşulan bir dil de değil.







Twitter;



Mehmet Ceylan'ın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu:



■ Türkçe her derde devadır. Boşuna mı Türkçe sevdamız.

■ Diğer milletler derhal Türkçe öğrenmeli.

■ Şimdi Corona düşünsün.

■ Aşının gelmesini beklemeyin. Türkçe öğrenin.

■ Mehmet Ceyhan hocayı kutluyorum. Dilimizde sürtünme sesteşleri daha azdır.

