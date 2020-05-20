Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 20 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " ifadelerine yer verdi.
VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 20, 2020
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " ifadelerine yer verdi.