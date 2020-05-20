VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/axLmtRaKVE