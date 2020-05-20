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    • 20.05.2020 19:16
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.




    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. " ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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