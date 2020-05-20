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    • 20.05.2020 18:15
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    : 'dan 65 yaş üstü için seyahat müjdesi

    haberi... 'dan 65 yaş üstü kişiler için seyahat müjdesi geldi. , "65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak" dedi.

    Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:

    En çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de hassasiyet gösterdi. 65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üstü büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve önerisi doğrultusunda 65 yaş üstü büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit yere gittiğinden eminsek, sağlık açısından sorunları yoksa, ilgili kaymakamlıktan, 1 ay dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

    65 yaş üstü büyüklerimizle ilgili şöyle bir durum… Özellikle gideceği yerde sabit olan ve orada yaşayacağı bir yerse o durumda izin veriliyor olacak.
    Aile hekimleri daha çok seyahat edebilir, herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını belirten bir düzenleme yapmış olacaklar. Aile hekimleri de takip ediyor olacak. Yakın takibe alarak, gerektiğinde bulunduğu bölgede sağlık kuruluşuna yönlendiriyor olacak.
    Yanlarında 1 en fazla 2 kişinin gidebileceği şeklinde kaymakamlıktan izin alıyor olacak.



    Gittiği yerden de 1 ay geri dönüşü olmamak üzere tek yönlü gidiş söz konusu olacak. Kaymakamlık onu tespit etmiş olacak, yani adresini bilerek gönderiyor olacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü için seyahat müjdesi
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