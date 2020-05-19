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    • 19.05.2020 08:56
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    Son dakika: ’de kullanımı zorunlu hale getirildi

    Son dakika haberi... ’de, yarından itibaren kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske takmayanlar hakkında 'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesilecek.

    Dikkat! Yarından itibaren zorunlu
    İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre virüs salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte kullanımı zorunlu hale getirildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanımı zorunlu olacak. Maske takmayanlar hakkında 'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesilecek.

    Daha önce alınan kararla pandemi süresince deniz yolu ile Kocaeli'ye giriş çıkış ve il sınırlarında özel teknelerle seyir yapmak yasaklanırken, yeni karar alındı. Sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel teknelerde 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metreden fazla olan teknelerde 5 kişi bulunmasına ve tekne içerisinde maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması kaydı ile faaliyette bulunmalarına izin verildi.
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