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    • 20.05.2020 18:21
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    Son dakika: Bayram öncesi nasıl olacak? İstanbul açıkladı

    Son dakika haberleri... İstanbul , öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatleri hakkında "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

    Vali Yerlikaya açıkladı: Çalışma saatleri...

    öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

    Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

    Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bayram öncesi kuaför ve berberlerin çalışma saatleri nasıl olacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı
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