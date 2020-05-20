Son dakika: Ağır ceza başkanını ölümle tehdit eden DHKP/C’li teröristler tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca onanması istenen davanın tutuklu sanıklarından Mustafa Koçak, cezaevinde başlattığı açlık grevi neticesinde 23 Nisan tarihinde vefat etti. Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ı şehit eden silahı teröristlere teslim ettiği belirlenen Koçak için çok sayıda DHKP/C terör örgütü mensubu ve sempatizanı, yargılamayı yapan yargı mensuplarına sosyal medyadan tehditler savurdu.

YARGI MENSUPLARINA ÖLÜM TEHDİDİ

Paylaşımların hemen ardından 5 Mayıs tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısına Koçak'ın yargılandığı mahkemenin başkanının ismi yazılarak, 'Mustafa Koçak'ın katili ….. hesap soracağız DHKC' ibareli bir pankart asıldı. Pankartın önüne ayrıca siyah renkli üzerinde kabloların bulunduğu bir poşet bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan incelemede bomba içermediği sadece bomba süsü verilmiş olduğu belirlendi.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI DİĞERİ ASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pankartı asan 2 şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verildi. M. G. isimli şüphelinin gözcülük yaptığı, 18 yaşından küçük olan B.A isimli şüphelinin söz konusu pankartı astığı çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden belirlendi.

ÖRGÜT ÜSTLENDİ

Söz konusu pankartın asılmasından 3 gün sonra DHKP/C'nin fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Halkın Sesi TV isimli internet sitesinde eylemin DHKP/C terör örgütü tarafından üstlenerek, 'DHKC milisleri Çağlayan Adliyesi karşısına Mustafa Koçak'ın katili … 'dan hesap soracağız yazılı bomba süslü pankart astı' şeklinde haber paylaştı. Gözaltına alınan M.G İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

İki şüpheli de İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik'teki sorgularının ardından iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOÇAK'IN DOSYASI YARGITAY'DA

Yerel mahkeme sanık Mustafa Koçak'ı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Karar, istinaf mahkemesince de uygun bulunmuş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan tebliğnamede de sanık Koçak'a verilen cezanın onanması istenmişti.

NAZİF KARAMAN-SABAH