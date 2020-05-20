Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisiyle dünyada ve Türkiye'de büyük mücadele sürüyor. Bilindiği üzere koronavirüsle mücadele kapsamında faaliyeti geçici süreliğine durdurulan yerler arasında düğün salonları da yer alıyordu. Evlilik için gün alan ve salon kiralayan binlerce genç çift normalleşme planına göre düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.