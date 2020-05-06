'BU YANINA KALMAZ BAŞKAN'

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz dosyasından müebbet hapis cezası alan sanık Mustafa Koçak, 'Başkan bu yanına kalmayacak' diyerek mahkeme başkanı Tamer Keskin'i tehdit etmişti. Tehditlerin boyutu Mustafa Koçak'ın ölmesinin ardından artarken geçtiğimiz gün önemli bir gelişme yaşandı.

'TAMER KESKİN'DEN HESAP SORACAĞIZ'

İstanbul Çağlayan Adliyesine yakın olan Gürsel Mahallesinde harekete geçen DHKP-C'li teröristler adliyenin meydanından geçen yaya yoluna, 'Mustafa Koçak'ın katili Tamer Keskin'den hesap soracağız! DHKP-C' şeklinde pankart astılar. Akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından ele geçirilen pankartı kimlerin astığı konusunda araştırma devam ediyor.