Hakim savcı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? 23. Dönem hakim savcı kura sonuçları atama yerleri!

23. Dönem hakim savcı kura sonuçları atama yerleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hakim savcı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Yapılacak çekiliş sonucunda 1379 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yerleri belli olacak. Hakim ve savcıların nerede görev yapacağı belli olacak. Peki, hakim savcı kura sonuçları atama yerleri açıklandı mı? İşte, hakim savcı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

HAKİM SAVCI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekilişi halen devam ediyor. Çekilişler sona erdiğinde tüm listenin hsk.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor. Liste yayınlandığı takdirde haberimizde olacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kura çekilişini izleyebilirsiniz.

HAKİM SAVCI KURA ÇEKİLİŞİ İZLE