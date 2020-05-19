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    • Ekonomi
    • 19.05.2020 10:39
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    • 19.05.2020 10:39
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    nasıl alınır? Tarihi yolculuk nereden alınır?

    nasıl alınır? Sosyal medyada sıkça paylaşılan nereden alınır? Türk Hava Yolları tarafından başlatılan organizasyonla, hatıra bilet uygulaması başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihini yad eden bu uçuş, İstanbul’dan başlayıp Samsun’da bitecek. Bu tarih uçuş için hatıra bileti almak isteyen milyonlarca kişi de sorusuna yanıt arıyor. ? İşte yanıtı…

    THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır? Tarihi yolculuk THY hatıra bileti nereden alınır?

    THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır? THY tarihi yolculuk hatıra bileti nereden alınır? Milli mücadelemizin başladığı kutlu 19 Mayıs tarihini anmak için, THY tarafından tarihi bir hatıra uçuşu gerçekleştirilecek. Bu uçuş için hatıra bileti almak isteyenler de THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor.

    THY HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

    Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

    Açılan sayfada isim ve soy isim bilgilerini girdikten sonra "UÇUŞA KATIL" butonuna basmanız yeterli.

    TARİHİ YOLCULUK BİLETİ İÇİN TIKLAYINIZ

    THY'DEN SAMSUN'A TARİHİ YOLCULUK

    THY tarihi yolculuğu şu ifadelerle duyurdu: "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz.

    Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

    Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"
    Haberler Ekonomi THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır? Tarihi yolculuk THY hatıra bileti nereden alınır?
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