THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır? Tarihi yolculuk THY hatıra bileti nereden alınır?

THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır? THY tarihi yolculuk hatıra bileti nereden alınır? Milli mücadelemizin başladığı kutlu 19 Mayıs tarihini anmak için, THY tarafından tarihi bir hatıra uçuşu gerçekleştirilecek. Bu uçuş için hatıra bileti almak isteyenler de THY 19 Mayıs bileti nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor.

THY HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Tarihi yolculuk için isteyenler www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden birer hatıra bileti de oluşturabilecek. Hatıra biletleri #TarihiYolculuk ve #TK1919 etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Açılan sayfada isim ve soy isim bilgilerini girdikten sonra "UÇUŞA KATIL" butonuna basmanız yeterli.

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