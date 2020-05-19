Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tevbe istiğfar duası kısa uzun nasıl okunur? Bin aydan daha hayırlı olan, sema kapılarının açılacağı bu mübarek geceyi Müslümanlar ibadetlerle geçirecek. Mübarek Kadir gecesinde ibadetler yapılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Tevbe istiğfar duası okumak isteyenler de Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tevbe istiğfar duası kısa uzun nasıl okunur? Tövbe suresi namazı nasıl? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır sorusunun yanıtı!
TÖVBE DUASI
Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.
Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.
İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU (Tevbe)
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."
İSTİĞFAR DUASININ ARDINDAN AMENTÜ DUASI OKUNUR
"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."
Tevbe duası ile ilgili Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. (İ.Ahmed)
Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.) (Bekara 222)
İstigfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim. (Hud 52)
İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. (Tirmizi)
BİRİNCİ DUA
Okunuşu: Sübhanekallahümme ve bi hamdik, Allahümmağfirli inneke ente't-tavvabü'r-rahim.
Anlamı: Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamdederim. Allah'ım! Beni bağışla. Kuşkusuz Sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametli olansın. (Buhari)
İKİNCİ DUA
Okunuşu: Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata'i ve amdi ve küllü zalike ındi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma ente a'lemü bihi mini ente'lmukaddimü ve ente'l-muahhiru ve ente ala külli şey'in kadir.
Anlamı: İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfımı, Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı davranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Sensin ileri götüren, Sensin geri bırakan, Sensin her şeye gücü yeten! (Buhari, Müslim)
ÜÇÜNCÜ DUA
Okunuşu: Estağfirullahe'l-azimellezi la ilahe illa hüve'lhayyu'l-kayyume ve etübü ileyh.
Anlamı: Hayy ve Kayyum olup kendisinden başka ilah bulunmayan yüce Allah'tan mağfiret dilerim, O'na tevbe ederim.
DÖRDÜNCÜ DUA
Okunuşu: Rabbiğfirli ve tüb aleyye inneke ente'ttevabbü'r-rahim.
Anlamı: Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Hakikat, Sen tevbeleri çok kabul eden ve esirgeyensin.
BEŞİNCİ DUA
Okunuşu: Sübhanallahi ve bi hamdihi sübhannallahi'lazimi estağfirullahe'l- azime ve etübü ileyh.
Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Azim olan Allah'a istiğfar eder, O'na tevbe ederim.
ALTINCI DUA
Okunuşu: Estağfirullahe innehu kane gaffara.
Anlamı: Allah'tan af diliyorum. Çünkü Allah bolca bağışlayıcıdır.
YEDİNCİ DUA
Okunuşu: Esteğfirullahe innehu kane tevvaba.
Anlamı: Allah'tan af talep ediyorum. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir.
SEKİZİNCİ DUA
Okunuşu:Rabbiğfir verham ve ente hayru'r-rahimin.
Anlamı: Ya Rabbi! Affet, rahmet et, zira Sen rahmet edenlerin en hayırlısısın.
DOKUZUNCU DUA
Okunuşu: Fağfir lena verhamna ve ente hayru'l-ğafirin.
Anlamı: "Bizi affet, bize mağfiret gönder. Zira Sen affedenlerin en hayırlısısın."
ONUNCU DUA
Okunuşu: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuu leke bini'metike ve aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiru'z- zünube illa ente ya erhamerrahimin.
Anlamı: Allah'ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum, gücüm yettiğince ahdin ve va'din üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf ve günahlarımı ikrar ederim. Beni affet, çünkü günahları ancak sen affedersin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
Kısa tevbe istiğfar duası
Okunuşu: Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh
Anlamı: Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim
Uzun tevbe istiğfar duası
Okunuşu: Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm
Anlamı: Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYET
Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure şöyledir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
KADİR GECESİ DUA OKUMANIN ÖNEMİ
Kadir Gecesinde dua sünnettir. Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Kur'an- Kerim nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak gerekir.'
KADİR GECESİ'NİN ALAMETLERİ NELERDİR?
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; O'na olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA
Hz. Aişe, Peygamber Efendimize (sav) "Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Resulullah (sav) "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" anlamına gelen şu duayı okumasını söylemişti:
Arapça okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
KADİR SURESİNİN ANLAMI NEDİR?
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.