Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tevbe istiğfar duası kısa uzun nasıl okunur? Bin aydan daha hayırlı olan, sema kapılarının açılacağı bu mübarek geceyi Müslümanlar ibadetlerle geçirecek. Mübarek Kadir gecesinde ibadetler yapılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Tevbe istiğfar duası okumak isteyenler de Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tevbe istiğfar duası kısa uzun nasıl okunur? Tövbe suresi namazı nasıl? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Kadir gecesi tevbe istiğfar duası nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

TÖVBE DUASI

Bu zamana kadar yapılan tüm günahlar için Allah'tan af dilemektir. Alla'ın affına sığınan tüm kullar İstiğfar duası ederek bir daha aynı günahları işlemeyeceğine dair Rabbine söz vermiş olur. Tevbe İstiğfar duası Türkçe okunabildiği gibi Arapça da okunabilmektedir. Tevbe duasını okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur. Peki Tevbe duası nasıl yapılır? Detayları haberimizde derledik.

Tevbe İstiğfar duası ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok hadis yer almaktadır. Kandil gecesinde Tevbe İstiğfar duası nasıl yapılır sorusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Duayı okuyacak kişi okumaya başlamadan önce gusül abdesti almalıdır, çünkü bu sünnettir. Abdest aldıktan sonra 2 rekat huşu ile namaz kılınır ve daha sonra dua İstiğfar duası 3 kez okunur.