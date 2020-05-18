THY 19 Mayıs Tarihi Yolculuk hatıra bileti nereden alınır? tarihiyolculuk.com hatıra bileti nasıl alınır?

"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz.



Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.