Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yılına özel Türk Hava Yolları kişiye özel bilet hazırlıyor. Peki, THY 19 Mayıs Tarihi Yolculuk hatıra bileti nereden alınır? tarihiyolculuk.com hatıra bileti nasıl alınır? İşte detaylar...
THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Aşağıda yer alan linke tıklayarak karşınıza çıkan alana isim ve soyisminizi yazarak hatıra biletinizi oluşturabilirsiniz. Ardından önünüze çıkan ekranda bunu Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.
Tarihi yolculuk bilet alma işlemi için şu adımların izlenmesi yeterlidir;
1-İlk olarak sayfanın altında bulunan THY tarihi yolculuk sitesinin linkine tıklayınız.
2-Eğer masaüstü bilgisayardan giriş yapıyorsanız açılan ekranda sizden isim soyisim bilgileri talep edilecektir. Eğer mobil bir cihazdan katılıyorsanız uçuşa katıl butonuna basınız ve ardından isim soysisim bilgilerini giriniz.
3-Ad soyad bölümünün altında yer alan kişisel verilerin korunması kanunu alanını işaretleyin ve uçuşa katıl butonuna basın.
4-Karşınıza çıkacak ekranda size sorulan soruya yanıt verin.
5-Hatıra biletinizin TK1919 sefer sayılı uçuşta nerede olduğunu gösteren ekran karşınıza çıkacaktır. Devam tuşuna basın.
6- Son olarak çıkan ekran, sizin sosyal medyada biletinizi paylaşabilmenize olanak sağlayan ekrandır. Buradan Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter butonlarına basarak paylaşımınızı otomatik olarak yapabilirsiniz. Ya da linki kopyalayarak başkaları ile bu bileti paylaşabilirsiniz.
TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.
Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.
19 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek." denildi.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI
Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a ulaşmıştır.
Samsun'da Rum çeteleri ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu'nun müfettişliği verilmiştir. Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır.
Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır. Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.