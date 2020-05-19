Evvâb "tövbe eden, sığınan" anlamına geldiğine göre evvâbîn namazı, tövbe eden ve Allah'a sığınanların namazı demektir. Peygamberimiz "Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rek'at namaz kılarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır" demiştir (Tirmizî, "Salât", 202). Ayrıca kendisinin de akşam namazından sonra altı rek'at namaz kıldığı rivayet edilmektedir (Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 64). Bununla birlikte Peygamberimiz'in evvâbîn namazının kuşluk vakti kılınacağını ifade ettiği de hadis kitaplarında yer almaktadır (Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 19). Peki Kıble hangi taraf? Kadir Gecesi kılınan namazlar! Evvabin namazı kaç rekattır nasıl kılınır?
Altı rek'atlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selâmla kılınabileceği gibi üç selâmla da kılınabilir.
Evvâbîn Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif:
İbn-i Ömer -radıyallâhu anhümâ- Peygamber Efendimiz'in akşam namazından sonra iki rekât namaz kıldığını bildirmiştir. (Buhârî, Teheccüd, 29)
Evvâbîn Namazı Kaç Rekattır: Evvabin Namazı 2 rekattan 6 rekata kadar kılınabilir.
Evvâbîn Namazı Ne Zaman Kılınır: Akşam Namazından sonra kılır. Akşa ile Yatsı Namazı arasında yatsı vaktine kadar kılınır.
2 Rekat Evvâbîn Namazının Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Evvâbîn Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
KADİR GECESİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR?
4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;
-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..
KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR
Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi 'nde edilen ibadetler ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
KADİR NAMAZI KILINIŞI
Kadir namazının kılınışı da şöyledir;
İki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.
Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.
Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.
Kadir suresi Arapça okunuşu
KADİR GECESİ İBADETLERİ - NAMAZ VE KURAN
Kadir Gecesi 'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-ı Sevrî: "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." demiştir.
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.
KIBLE NE TARAFTA? KIBLE YÖNÜ NASIL BULUNUR?
Güneydoğu yönü bizim için kıblenin olduğu taraftır. Yüzümüzü güney ve güneydoğu yönlerini tespit ederek dönebiliriz. Kıble yönü bulmak için modern ve geleneksel yöntemler tercih edilebilir. Veya zaruri olarak bunlardan birisini kullanma imkânına sahip olabiliriz.
Pusula ile yön bulma:
Yön bulma tekniklerinde en basit ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi pusula kullanımıdır. Her nerede olursanız olun Pusuladaki koyu manyetik uç her zaman Kuzey yönünü gösterir. Bu sayede diğer yönleri tahmin etmek kolaylaşır ve yönünüzü bulmuş olursunuz.
Çubuk ile yön bulma:
Çubukla yön bulma yöntem bilinen en eski yöntemlerden birisidir. Ortalama 1 metrelik bir odun çubuğu yere dikilir ve dikkatlice gölgesi izlenir. Öğle vakitlerinde gölge en kısa halini alır. Bu en kısa hali bize Kuzey yönünü gösterir. Zaman geçtikçe ikinci bir gölge noktası belirlenir. Birincisine sol, ikinci bulduğumuz gölge noktasına sağ ayağımızı basarız. Böylece yüzümüzün çevrili olduğu yön bize Kuzeyi gösterir.
Cami ve kilise ile yön bulma:
Camilere bakılarak yön belirlemek oldukça basit bir yöntemdir. Camilerde yer alan mihrabın karşısında bulunan giriş kapıları, Kuzey yönünü göstermektedir. Kiliselerde Aynı yöntem Çan yönüne bakmaktır. Kiliselerde yer alan kilise çanı, daima kilisenin batısında bulunur. Bu yön yardımıyla diğer yönler hesaplanır.
Karınca yuvası ile yön bulma:
Bulunduğunuz yerde bir karınca yuvasına rastlarsanız çok şanslısınız demektir. Çünkü karınca yuvası ile yön bulmak oldukça basit bir yöntemdir. Ne hikmetse karıncaların yuva ağızları her zaman Güney yönünü gösterir. Bu sayede size yukarıda bahsettiğim yöntemle diğer yönleri hesaplayabilirsiniz.