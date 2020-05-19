İslam'da çok önemli bir yere sahip olan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul edilmektedir. Bu önemli gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi okunması gereken dualar ve ayetler hakkında araştırma yapıyor. İşte Kadir Gecesi duaları ve ayetleri

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUA

Kadir Gecesi duası için İslam alimleri Kadir Suresinin okunmasını öneriyor. Bunun yanında bir de Peygamber efendimizin okuduğu Kadir Gecesi duası bulunuyor.

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

(Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle.)