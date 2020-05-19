Kadir Gecesi hacet namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi 12 rekatlık nafile namazı kılınışı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Müslümanlar dualar edip namazlar kılarak ibadetlerini yerine getirecek. Bu yıl 19 Mayıs 2020 tarihine denk gelen Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar da araştırılıyor. Kadir Gecesi'nde nafile ve hacet namazları kılabilirsiniz. Kadir Gecesi 12 rekatlık nafile namazı kılınışı ve hacet namazı kılınışın sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki Kadir Gecesi duası ve yapılacaklar nelerdir? Kadir Gecesi hacet nafile ve tespih namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylar
KADİR GECESİ NE YAPILMALI?
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir
HACET NAMAZI
Kadir gecesinde 12 rekatlık nafile hacet namazı kılınması öneriliyor. Nafile Hacet namazını Ayetel Kürsi ile kılabileceğiniz gibi Kadir Suresi ile de kılabilirsiniz. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle"
Hacet namazı kılınışı : Kadir gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Miraç gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;
Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî / Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.
-4 Fatiha-i Şerife -100 defa "SubhanAllahi ve'l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi'l-aliyyil-aziym"
KADİR SURESİ İLE HACET NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir: 1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur, 2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi, 3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi, 4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.
KADİR SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?
Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.
4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;
"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..
1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.
KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Kadir gecesinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"
4 rekat namazın kılınışı tesbihi : Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. -"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".
Miraç Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. "Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih: -"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere, -Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere, -Rükûdan doğrulunca 10 kere, -Secdede 10 kere, -Secdeden doğrulunca 10 kere, -İkinci secde de 10 kere, okunur Böylece birinci rekat kılınmış olur.
İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.
KADİR GECESİ İBADETLERİ - NAMAZ VE KURAN
Kadir Gecesi 'ni, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-ı Sevrî: "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." demiştir.
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.
KIBLE NE TARAFTA? KIBLE YÖNÜ NASIL BULUNUR?
Güneydoğu yönü bizim için kıblenin olduğu taraftır. Yüzümüzü güney ve güneydoğu yönlerini tespit ederek dönebiliriz. Kıble yönü bulmak için modern ve geleneksel yöntemler tercih edilebilir. Veya zaruri olarak bunlardan birisini kullanma imkânına sahip olabiliriz.
Pusula ile yön bulma:
Yön bulma tekniklerinde en basit ve en çok kullanılan yöntemlerden birisi pusula kullanımıdır. Her nerede olursanız olun Pusuladaki koyu manyetik uç her zaman Kuzey yönünü gösterir. Bu sayede diğer yönleri tahmin etmek kolaylaşır ve yönünüzü bulmuş olursunuz.
Çubuk ile yön bulma:
Çubukla yön bulma yöntem bilinen en eski yöntemlerden birisidir. Ortalama 1 metrelik bir odun çubuğu yere dikilir ve dikkatlice gölgesi izlenir. Öğle vakitlerinde gölge en kısa halini alır. Bu en kısa hali bize Kuzey yönünü gösterir. Zaman geçtikçe ikinci bir gölge noktası belirlenir. Birincisine sol, ikinci bulduğumuz gölge noktasına sağ ayağımızı basarız. Böylece yüzümüzün çevrili olduğu yön bize Kuzeyi gösterir.
Cami ve kilise ile yön bulma:
Camilere bakılarak yön belirlemek oldukça basit bir yöntemdir. Camilerde yer alan mihrabın karşısında bulunan giriş kapıları, Kuzey yönünü göstermektedir. Kiliselerde Aynı yöntem Çan yönüne bakmaktır. Kiliselerde yer alan kilise çanı, daima kilisenin batısında bulunur. Bu yön yardımıyla diğer yönler hesaplanır.
Karınca yuvası ile yön bulma:
Bulunduğunuz yerde bir karınca yuvasına rastlarsanız çok şanslısınız demektir. Çünkü karınca yuvası ile yön bulmak oldukça basit bir yöntemdir. Ne hikmetse karıncaların yuva ağızları her zaman Güney yönünü gösterir. Bu sayede size yukarıda bahsettiğim yöntemle diğer yönleri hesaplayabilirsiniz.