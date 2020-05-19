



Türkiye'nin uluslararası hava trafiğinin önemli merkezlerinden biri olması ve coğrafi konumunun getirdiği risklere rağmen pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Altun, uluslararası topluma "Türkiye'nin başarısından gereken ders çıkarın" mesajı verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Washington Times gazetesinde yayımlanan makalesinin tam metni aşağıdaki gibidir:

"Türk devleti, sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarına ücretsiz olarak sunuyor. Zamanında sağlık altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını son süreçte gördük.

Attığımız adımlarla gidişatı terse çevirmeyi başardık. Yeni vakaların artış hızı, ilk vakanın tespit edildiği Mart ayı başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Her gün hastanelerden taburcu olan vatandaşlarımızın sayısı, yeni vakaların sayısını fersah fersah aşıyor.



