Biz 2003 yılından itibaren sağlık alanında reformlara imza atarak, bölgemizde ücretsiz sağlık hizmeti sunan az sayıda devletten biri hâline geldik. New England Journal of Medicine dergisinde de ifade edildiği üzere, Türkiye "sağlık alanında büyük eşitsizlikleri ortadan kaldırarak tüm vatandaşlarını finansal risklerden koruyacak iddialı bir sağlık reformu gerçekleştirdi. On yıl içinde sağlık hizmetleri evrensel hâle gelerek önemli iyileştirmeler yapıldı."

Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarını ciddiye alıyoruz. Tüm uluslararası ulusları iptal ederek, iç hat uçuşlarını kısıtladık. Okulları, barları ve kafeleri kapatarak, toplu ibadetleri durdurduk. Ayrıca büyük şehirlerimizde haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulayarak salgını kontrol altına alıyoruz.