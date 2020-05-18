Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir gecesi olduğu nasıl bilinir, Kadir gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesi. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak biliniyor. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Peki Kadir Gecesi ne oldu? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi Kandil midir?