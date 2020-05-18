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    • 18.05.2020 19:08
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    58 ilde operasyonu! 2 bin 7 kişi na alındı

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada son bir haftada 58 ilde operasyonu düzenlendi. Polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 7 kişi na alındı.

    58 ilde uyuşturucu operasyonu!

    Polis tarafından son bir haftada sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarında 2 bin 7 kişi na alındı.

    58 İLDE OPERASYON
    Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, birimlerince son bir haftada 58 ilde yürütülen operasyonlarda 252 kilogram eroin, 560 kilogram esrar, 30 kilogram metamfetamin, 26 kilogram bonzai, 105 bin captagon hap, 1133 kök kenevir ve 55 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

    Operasyonlarda ele geçirilen 28 tabanca ve tüfek ile 692 bin 225 liraya el konulurken, 2 bin 7 şüpheli gözaltına alındı.

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