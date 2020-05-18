Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Birazdan Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor. Başkan Erdoğan, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini bildirdi.Peki Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman? Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Tüm merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.