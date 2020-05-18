Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı sorusu milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Birazdan Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor. Başkan Erdoğan, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini bildirdi.Peki Ramazan Bayramı 2020 yılında ne zaman? Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Tüm merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
BAYRAMDA 81 İLDE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK
Yeni normalleşme adımları şunlardır:
Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları gösteren rehberler yayınlandı. Arefe gününden bayramın son gününe kadar 23-26 Mayıs'ta 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.
60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.
Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.
SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER
Şu anda 15 ilimizde seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edeceği bildirildi.
SEYAHAT YASAĞI
Kabinenin bir diğer önemli konu başlığı ise seyahat yasağı olacak. Seyahat yasağında son iki haftadır esnetilme geliyor. Geçtiğimiz hafta 7, ondan önceki hafta için de 9 şehir için devam eden seyahat yasağı kaldırılmıştı.
Son iki haftada seyahat yasağı kalkan iller şu şekilde:
- Adana,
- Denizli,
- Diyarbakır,
- Kahramanmaraş,
- Mardin,
- Ordu,
- Şanlıurfa,
- Tekirdağ
- Trabzon
- Aydın,
- Antalya,
- Erzurum,
- Hatay,
- Malatya,
- Mersin
- Muğla.
SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER
- Ankara,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kayseri,
- Kocaeli,
- Konya,
- Manisa,
- Sakarya,
- Samsun,
- Van
- Zonguldak.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.
23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün
26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün