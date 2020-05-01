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    • 01.05.2020 16:09
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    • 01.05.2020 16:09
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    Edremit'te operasyonu!

    Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, T.K.'nin ticareti yaptığını belirledi. Dün akşam şüphelinin evinin önünde bekleyen sivil ekipler T.K.'yi iki kişiye esrar satarken suçüstü yakaladı.

    Edremit'te uyuşturucu operasyonu!

    'in Edremit ilçesinde satarken suçüstü yakalanan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, T.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Dün akşam şüphelinin evinin önünde bekleyen sivil ekipler T.K.'yi iki kişiye esrar satarken suçüstü yakaladı.

    Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 3 ayrı poşet halinde 78,61 gram bonzai maddesi, 10 adet ecstasy hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 TL para, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan T.K. hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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