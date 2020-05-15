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    • 15.05.2020 10:59
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    Son dakika: 'da operasyonu yapıldı! 2 kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre 'da jandarma ekipleri tarafından yla mücadele çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu nakli yapacağı tespit edilen şahısların aracına operasyon düzenlendi. İnceleme yapılan aracın içinden 5 kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

    Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı!

    'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir araca yapılan operasyonda 5 kilogram esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
    Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler G.Y. ve E.G.T'nin uyuşturucu nakli yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehir girişinde operasyonla durdurdu. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada zulalanmış şekilde 5 kilogram kubar esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin ifadelerinin arından " Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.


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