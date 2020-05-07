



HASTA OLDUĞUNU BEYAN EDİP, AMBULANS KİRALAMIŞ

İstanbul'da yaşayan F.B.'nin, hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır'a yaklaştıklarında F.B.'nin fikir değiştirerek Lice'ye gitmesi gerektiğini söylediği belirlendi. F.B.'nin Lice'de telefon ile irtibat kurduğu kişiden 6 parça valizi teslim alıp, ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul'a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.