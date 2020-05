Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in ardından firari Can Dündar'ın da Bodrum'da bulunan villasının kaçak olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini 15 gün içinde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu süre içerisinde arazinin tahlil edilmemesi halinde İşgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe yıkılacak.

148 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK

Ayrıca Dündar'lara 148 bin 144 lira ecrimisil cezasının da kesildiği öğrenildi. Yapılan incelemeler kapsamında Dündar'ın hazineden işgal ettiği 188 metrekarelik kısımda havuz ve bahçe olarak kullandığı anlaşıldı. İmar planında ise arazinin kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece arkeolojik sit alanı olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Can Dündar 2009 yılından beri araziyi işgal ediyor.

ORMANI DA İŞGAL ETMİŞ

Dündar'ın Kumbahçe Mahallesi Çakırbaşı Sokak'ta bulunan villasında 11 Mayıs günü Bodrum Orman İşletme Şefliğince inceleme yapılan incelemeler sonucunda villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği de belirlendi. Yapılan harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

SEDA TABAK / SABAH