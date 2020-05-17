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    • 17.05.2020 23:15
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    'nin skandalları bitmiyor! 'ın adamları Camii ve Türbesi önünde drift yaptı

    'nin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. 19 Mayıs töreni bahane eden 'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği , Camii ve Türbesi önünde drift yaptırdı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde 'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Mansur Yavaşa ve Gültekin'e tepki yağdırdı.

    Yavaş'ın adamları cami önünde drift yaptı!

    'nin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği , külliye önünde motosikletle drift yaptırdı. Vatandaşlar, 'nin türbesinin de yer aldığı Külliye'deki görüntülerin ardından Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

    Volkan Gültekin'ün düzenlediği tepki çeken driftte motosikleti kullananın Kent Konseyi'nden Alper Kaya olduğu öğrenildi.

    Külliye önündeki tepki çeken görüntüleri ise "19 Mayıs töreni için ön hazırlık çalışması yapıyoruz" ifadeleriyle savundular.

    İşte sosyal medyadan gelen tepkiler:

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