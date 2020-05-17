Çin 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 dünyada binlerce kişinin ölümüne neden oldu. ABD ' Başkanı Donald Trump 'ın virüsün yayılmasıyla ilgili Çin ve DSÖ 'yü suçlamasının ardından ABD'li doktor Judy Mikovits, koronavirüs le ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Mikovits virüsün laboratuvarda manipüle edildiğinş ve bilimsel gerçeklerin saklandığını iddia etmişti. Mikovits'in bu iddialarının ardından dünyaya virüs hakkında Çin'in mi DSÖ'nün mü yanılttığını sorusu hala cevaplanamadı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uzman Doktor Kavak, Çin'in ilk vakanın çıktığı tarihten çok daha sonra vakaları bildirmeye başladığını ve Çin'in bu konuda suçlandığını açıkladı.Prof. Dr. Dökmetaş ise Çin'den daha fazla hastası olanın DSÖ olduğunu dile getirerek,dedi.Virüslere isim verme konusuna da değinen Dökmetaş,ifadelerini kullandı.