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    • 17.05.2020 22:41
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    Son dakika: 'de vahşet: Boşanmak isteyen eşini kızının gözü önünde öldürdü

    'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Aydın K, tutuklandı.

    Çanakkale'de vahşet: Kızının gözü önünde öldürdü

    merkezine bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma K. (44), gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K. tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

    Olay, sabaha karşı 02.40 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.



    SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
    Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.

    Zanlı Aydın K.'nın, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi.

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