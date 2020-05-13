Sosyal medyada Lüleburgaz CHP Gönüllüleri hesabı, Ankara'daki içme suyu hatlarının değiştirildiğini belirttiği iki farklı öncesi ve sonrası olarak fotoğrafı paylaştı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'tan önce ve sonra diye gösterdiği fotoğraflardan birinin Ankara'da değil, Niğde'de çekilmiş bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı.





ÖNCESİ SONRASINDAKİ YALAN

Lüleburgaz CHP Gönüllüleri hesabı paylaşımı yaparken aynen şunları söyledi: "Ankara'nın içme suyu hatlarının Mansur Yavaş'tan önceki ve Mansur Yavaş'tan sonraki hali. Mansur Yavaş; 'Ben, Ankara'da yaşayan hizmet bekleyen vatandaşlara söz veriyorum!' dedi. Sözünü tuttu, Ankara'ya en güzel hizmeti veriyor. Başkente layık bir Başkan."



ANKARA'NIN ESKİ FOTOĞRAFI OLARAK SUNULDU

CHP'lileri paylaştığı fotoğraflardan birisinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Paylaşımda yer alan bir fotoğrafın, Niğde'deki bir haber sitesinde 2016 yılında haberde yer aldığı belirlendi. Eski fotoğrafın yeniymiş gibi asbestli borular fotoğrafı diye Ankara'nın içme suyu hatlarının eski hali olarak sunulup halkın kandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.







Başka bir sosyal medya kullanıcısı Gökhan Kahraman ise "Yuh Artık CHP'liler, 2016 yılında Niğde'de değiştirilen ESKİ su borularının fotoğrafını alıyor" Ankara'nın içme suyu hatlarının Mansur Yavaş'tan önceki hali" 2016'da Orman/Su İşleri Bakanlığının yaptırdığı içme suyu borularının fotosunu da Mansur Yavaş'tan sonraki hali diye paylaşıyorlar" diye tepki gösterdi.



DAMLA KAYA / SABAH