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    • 14.05.2020 12:46
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    Japon medyasının gündeminde 'nin virüsle deki başarısı var! Hastane hastane dolaşıp anlattılar

    'nin dünyayı esir alan virüs salgınına karşı geliştirdiği kendi yöntemi dünyada konuşulmaya devam ederken, ABD medyası 'dan sonra 'nın yayın kuruluşu Prime, Türkiye'nin ile ilgili sine ilişkin haber yayınladı. Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösteriliyor. Japon kanalı haberinde, Türkiye'de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı.

    'nın yayın kuruluşu Prime ekipleri hastane hastane dolaşarak 'deki sağlık sistemi ve salgınla yi yerinde inceledi. TV kanalının haberinde, Rektörü Prof. Nuri Aydın'ın "Türkiye yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmamakta. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız" ifadelerine yer verildi.



    Dünya genelinde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara karşın Türkiye'nin tıbbi anlamda sorun yaşamadığı belirtilen haberde aynı zamanda Türk vatandaşlarının görüşleri de yer aldı. Türkiye'de virüs tedavisi gören Japon bir kadın da, "Japonya'da koronavirüs testi yaptırmak kolay değil, Türkiye'de biraz öksürüğü olan bir kişi de teste gelebiliyor" diye konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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