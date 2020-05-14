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    • 14.05.2020 12:13
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    'da çıkan da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    'nın Yıldırım ilçesi 'nde çıkan da bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. ve arkadaşı K.A, Aralarında alacak verecek meselesi olan M.F.S. ile karşılaşınca tartışmaya başladılar. Tartışma büyüyünce taraflar arasında silahlı kavga başladı. Olay yerinde Muhammed Yaşar silahla göğsünden, K.A kasığından, M.F.S ise kolundan yaralandı. K.A ve M.F.S kendi imkanlarıyla özel hastanede tedavi altına alınırken, Muhammed Yaşar sağlık ekipleri tarafından ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşar, kaldırılığı hastanede hayatını kaybetti.

    Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    'nın Yıldırım ilçesindeki da bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

    ve arkadaşı K.A, 1. Yeşim Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan M.F.S. ile karşılaştı.

    Taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    Olayda Muhammed Yaşar tabancayla göğsünden, K.A. kasığından ve M.F.S. ise kolundan yaralandı.

    Kendi imkanlarıyla olay yeri yakınındaki bir özel hastaneye giden K.A. ve M.F.S. burada tedavi altına alındı.

    Muhammed Yaşar ise 112 Acil Servis ekiplerince ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaşar, hastanede yaşamını yitirdi.

    K.A. ve M.F.S'nin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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