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    • 14.05.2020 13:00
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    Son dakika: 'de sıcak gelişme! Mehmetçik ve Rus askerleri bölgede

    Son dakika haberine göre 'de planlanan Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin 11'incisi icra edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan , "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerini kullandı.

    İdlib'de sıcak gelişme! Mehmetçik ve Rus askerleri bölgede

    (MSB), 'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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