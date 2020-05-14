Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/97V3MWZqiZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2020