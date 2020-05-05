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Dünya basını koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi! CNN International, AFP kapı kapı gezdi Türkiye'ye hayran kaldı
Dünya basını koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi! CNN International, AFP kapı kapı gezdi Türkiye'ye hayran kaldı
Türkiye koronavirüs salgını ile yaptığı kararlı mücadele ile dünyaya örnek oldu. Birçok ülke yaşlılarını ölüme terk ederken, ülke dışında bulunan vatandaşlarına kapılarını kapatırken; Türkiye güçlü sağlık sistemi ve alınan tedbirler ile koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başarabildi. Türkiye geldiği noktada dünya basını tarafından örnek olarak gösterilirken; AFP, CNN International gibi kurumlar İstanbul'a gelip koronavirüsle mücadeleyi yerinde inceledi.
05.05.2020 13:36
- Son Güncelleme: 05.05.2020 13:51
ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi.
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Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı koronavirüsü (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.
Agence France-Presse (AFP)'in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen'in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında koronavirüsü sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı.
Ajans abonelerine duyurduğu haberde, doktor Türkmen'in "Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır" sözünü ön plana çıkardı.
CNN TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ
ABD'nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi.