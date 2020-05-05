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Dünya basını koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi! CNN International, AFP kapı kapı gezdi Türkiye'ye hayran kaldı

Türkiye koronavirüs salgını ile yaptığı kararlı mücadele ile dünyaya örnek oldu. Birçok ülke yaşlılarını ölüme terk ederken, ülke dışında bulunan vatandaşlarına kapılarını kapatırken; Türkiye güçlü sağlık sistemi ve alınan tedbirler ile koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başarabildi. Türkiye geldiği noktada dünya basını tarafından örnek olarak gösterilirken; AFP, CNN International gibi kurumlar İstanbul'a gelip koronavirüsle mücadeleyi yerinde inceledi.

05.05.2020 13:36 - Son Güncelleme: 05.05.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





