

"YOLCU; ŞOFÖRE 'NEDEN YOLCU ALIYORSUN? ZATEN ÇOK KALABALIK VİRÜS VAR' DEDİ"

Erdal O. (Fırın çalışanı): Bakırköy'de faaliyet gösteren fırında çalıştığını, Mustafa Kemal Paşa durağından otobüse bindiğini ve otobüsün çok kalabalık olduğunu, tanımadığı bir şahsın şoföre 'Neden yolcu alıyorsun? Zaten çok kalabalık virüs var' dediğini, şoförün de 'Ben ne yapayım?' dediğini ve kendisinin İncirli durağında otobüsten indiğini kaydetti.

Abdulmenaf A.: Örnek durağından otobüse bindiğini, Avcılar Metrobüs durağında otobüsten indiğini, her zaman aynı otobüsü kullandığını ancak o gün normalden daha kalabalık olduğunu söyledi.

Osman C. (İşçi): Bakırköy Metro inşaatında çalıştığını, Bakırköy Meydan durağından işyerinde arkadaşı M.Y. ile beraber otobüse bindiği ve Esenyurt Meydan durağında otobüsten indiği, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Eda Ü. (İşçi): Bağcılar'da bulunan Opet isimli işyerine gitmek için Çınaryolu durağından otobüse bindiğini, otobüsün çok kalabalık olmasından dolayı otobüsteki yolcuların şoför ile tartıştığını, İkitelli durağından otobüsten indiğini söyledi.

Yusuf Ç. (İşyeri sahibi): Esenkent'te bulunan işyerine gitmek için Beşyol durağından otobüse bindiği, Esenkent durağında otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Hakan A.: Ailevi sorunlardan dolayı Firüzköy Polis Merkezi'ne müracaata gitmek için otobüse bindiğini yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti.

Ruken Ç: Otobüse kendisinin binmediğini, babası S.K. kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini söyledi.

Nafiye P.: Kulağında bulunan işitme cihazının pilini değiştirmek için Bakırköy'e gittiğini ancak yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Hivvan S.: Otobüse kendisinin binemediğini, soy ismini bilmediği E. İsimli arkadaşının kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini kaydetti.

Merve A.: Otobüse kendisinin binmediğini, eşi olan F.A.'nın kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini anlattı.

Fatih A.(Okul çalışanı): …. ……… Okullarında çalıştığı eşi M.A.'a ait İstanbul Kart ile Su Deposu durağından otobüse binerek Boğazköy durağında otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

Sudki Y. (Temizlik görevlisi): .. ….. Rezidans'ta temizlik personeli olarak çalıştığını, otobüse Firüzköy Kavşağı durağından binerek Boğazköy Evleri durağından indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.

"YOLCULAR ŞOFÖRLE OTOBÜSÜN KALABALIK OLMASINDAN DOLAYI TARTIŞTI"

Onur D. (Özel güvenlik görevlisi): Bahçeşehir'de bulunan sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Şükrübey durağından bindiğini, yolcuların şoförle otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartıştığını ve kendisinin Esenkent durağından otobüsten indiğini söyledi.

Hasan Ç.: Ekmek almak için her sabah aynı otobüsle fırına gittiğini ancak o gün Türksan durağında otobüse binmek istediğinde otobüs kalabalık olmasından dolayı şoförün kendisini otobüse almayarak geri indirdiğini, kendisin de 153'ü arayarak şikayet ettiğini kaydetti.

Sümeyye T. (İşçi): … isimli işyerinde çalıştığını, otobüse Türksan durağından binerek Akbatı durağından durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Şevket S. (Temizlik görevlisi): …….. …… Vadi isimli işyerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Mustafa Kemal Paşa durağından bindiğini, Boğazköy Giriş durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

Mehmet Ş. B. (İnşaatta ustabaşı): Boğazköy'de inşaatta formen olarak çalıştığını, otobüse İGS durağından bindiğini, Boğazköy Evler durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Ekrem K. (Gece bekçisi): Esenler'de ..... Tekstil isimli işyerinde gece bekçiliği yaptığını, otobüse Yeşiltepe durağından binerek Fatih Mahallesi durağından indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

Orhan E. (Özel güvenlik görevlisi): Bahçeşehir … ….. Evleri'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Fevzi Çakmak durağından bindiğini, Boğazköy Son durakta indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.

Münir A. (İnşaatta işçi): Boğazköy A. İsimli işyerinde inşaatçı olarak çalıştığını, otobüse Son Evler durağından bindiğini ancak otobüs şoförünün 60 yaş üstünün yasak olduğunu, bu sebepten otobüse binemeyeceğini söylediğini, kendisinin de 65 yaş üstünün yasak olduğunu söylediğini ifade etti. Münir A.; bu yüzden otobüs şoförü ile tartıştığını ve otobüsten aynı duraktan inerek minibüsle işe gittiğini söyledi.

"OTOBÜS GEÇ GELDİĞİ İÇİN ÇOK KALABALIKTI"

Cengiz C. (Tekstilci): Bağcılar ….. Triko isimli işyerinde tekstilci olarak çalıştığını, otobüse Doğan Aras durağından bindiğini, otobüsün geç geldiği için çok kalabalık olduğunu, şoförün yolcuları almak istemediğini ancak yolcuların şoför ile tartışarak otobüse zorla bindiğini, kendisinin de Yenibosna durağında otobüsten indiğini ifade etti.

İbrahim M. (Özel güvenlik görevlisi): Boğazköy .. ….. ….. 2 Şantiyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, kardeşi olan S.A. isimli İstanbul Kart ile otobüse Esenyurt Belediyesi durağından bindiğini, Boğazköy Evleri durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

"OTOBÜSTE YOLCULAR ŞOFÖRLE FAZLA YOLCU ALDIĞI İÇİN TARTIŞTI"

Dursun Ö. (İnşaat işçisi): İnşaat işçisi olarak çalıştığını, otobüse Yeşiltepe durağından bindiğini, otobüste yolcuların şoförle fazla yolcu aldığı için tartıştığını, kendisinin Bakırköy Meydan durağında otobüsten indiğini söyledi.

Murat T.: O gün olanlara dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

"ŞOFÖR ARASINDA FAZLA YOLCU ALDIĞI İÇİN TARTIŞMA OLDU, ŞOFÖR DE 'ALSAM SİZ KIZIYORSUNUZ? ALMASAM ONLAR KIZIYOR' DEDİ"

Bişar Ç. (İşçi): İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalıştığını, otobüse Cumhuriyet durağından bindiğini, otobüste yolcular ile şoför arasında fazla yolcu aldığı için tartıştığını, şoförün de 'Alsam siz kızıyorsunuz? Almasam onlar kızıyor' dediğini, kendisinin de Avcılar durağında otobüsten indiğini söyledi.

"OTOBÜSÜN KALABALIK OLMASINDAN DOLAYI TARTIŞMALAR YAŞANDI"

Mehmet D.: Sadece hafta sonları bu otobüsü kullandığını, otobüse Ardıçlı durağından bindiğini, Şirinevler durağında indiğini ancak o gün yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını, genelde otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartışmalar yaşandığını ifade etti.

Abdülkadir S. (İnşaat işçisi): İnşaat işçisi olarak çalıştığını, genelde otobüse bindiğinde uyduğum için otobüste neler yaşandığını bilmediğini söyledi.

Selami B. (Marmaray çalışanı): Bakırköy Marmaray'da çalıştığını, Cumhuriyet Meydanı durağından bindiğini, Depo durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Edip Ç.: Saadet Dere'de bulunan babasının işyerine gitmek için otobüse Cumhuriyet Meydanı durağından bindiğini, Depo durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

Mehmet R. T. (Teknik personel): Yenibosna'da faaliyet gösteren …… isimli otelde teknik personel olarak çalıştığını, otobüse Kültür Merkezi durağından binerek Türksan durağından indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Onur O. (Özel güvenlik görevlisi): ….. Genel Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Meydan durağından binerek Avcılar Merkez durağında indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.

Sercan M.: Otobüse kendisinin binmediğini, abisi olan İ.M.'nun kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini söyledi.

"OTOBÜSÜN O GÜN NORMAL ZAMANLARA GÖRE DAHA KALABALIKTI"

Murat Y. (Şantiye operatörü): Bakırköy Metro şantiyesinde operatör olarak çalıştığını, otobüse Belediye durağından bindiğini, otobüste tek tanıdığı arkadaşı olan O.K.'ın olduğunu, otobüsün o gün normal zamanlara göre daha kalabalık olduğunu, kendisinin Bakırköy Meydan durağında indiğini ifade etti.

Erdal T.: Memleketi olan Tokat'tan geldiğini, otogardan otobüse binerek Doğan Aras durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

H. E. (Jandarma perseoneli): …… İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeli olduğunu, otobüse Su Deposu durağından binerek Bahçeşehir Gül durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.

Yakup S. (İşçi): Karaköy ….. …. isimli işyerinde çalıştığını, otobüse Sağlık Ocağı durağından binerek Şirinevler durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.

"OTOBÜSÜN KALABALIK OLMASINDAN DOLAYI TARTIŞMA YAŞANDI"

Nurettin Ç. (Hastane çalışanı): Florance Nightingate Hastanesi'nde çalıştığını, Kiptaş durağından otobüse binerek Avcılar Merkez durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını hatırlamadığını ancak genelde otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartışma yaşandığını ifade etti.

H.A. (Bekçi): …… Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, iş çıkışı ikametine gitmek için Firüzköy Sapağı durağından otobüse bindiğini, Esenyurt durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.

İMAMOĞLU: "MAÇ YOK Kİ DEPLASMANA GİDERLER DE, SABAH ERKENDEN TOPLANMIŞLARDIR. Kİ MAÇA GİDERLER GİBİ ZATEN"

Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef aldı ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok.

Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten.

Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.

VATANDAŞIN OTOBÜSE BİNİP İŞİNE GİTMESİ ORGANİZE KÖTÜLÜKMÜŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da, otobüse binen yolculara hakaret etti ve "Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar saat: 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor" iddiasında bulundu.



Kenan Kıran/Sabah