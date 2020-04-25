CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yine eleştirilerin odak noktası oldu. Aralarında başta market, TCDD ve sağlık çalışanlarının olduğu vatandaşlar, dün sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp duraklara gitti. Ancak dakikalarca otobüs bekledi. Üsküdar'da oturan Ahmet Mergen, "Markette çalışıyorum. Yaklaşık 40 dakika bekledim. İşe geç kaldım" dedi.
Fırat isimli bir vatandaş da, "Hakkımı helal etmiyorum. 150 lira taksiye para verdim. Saat 22:10'da durağa geliyorum. 45 dakika bekliyorum. Ekranda görünen hiçbir araç gelmiyor, dakikası geliyor, araç yok" diye konuştu.
HASTA KIZIYLA OTOBÜS BEKLEDİ
Esenyurt'ta çocuğunu Acil'e götüren bir baba, tedavinin ardından hastaneden çıktı. Ancak yarım saatten fazla çocuğuyla birlikte durakta otobüs bekledi.
PERİŞAN OLUYORUZ
Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Zaten zor günler geçiriyoruz. Bir de yollarda perişan oluyoruz" dedi.
Twitter;
Hani her şey çok güzel olacaktı
Yolcu var otobüs yok
İnsanlara biraz hizmet edin
İmamoğlu durak çok güzel, sende gel
Bu bizim dert yolumuz
Toplu taşımaya da mı sokağa çıkma yasağı geldi
Ne gelen var ne de giden
Fırat isimli bir vatandaş da, "Hakkımı helal etmiyorum. 150 lira taksiye para verdim. Saat 22:10'da durağa geliyorum. 45 dakika bekliyorum. Ekranda görünen hiçbir araç gelmiyor, dakikası geliyor, araç yok" diye konuştu.
HASTA KIZIYLA OTOBÜS BEKLEDİ
Esenyurt'ta çocuğunu Acil'e götüren bir baba, tedavinin ardından hastaneden çıktı. Ancak yarım saatten fazla çocuğuyla birlikte durakta otobüs bekledi.
PERİŞAN OLUYORUZ
Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Zaten zor günler geçiriyoruz. Bir de yollarda perişan oluyoruz" dedi.
Twitter;
Hani her şey çok güzel olacaktı
Yolcu var otobüs yok
İnsanlara biraz hizmet edin
İmamoğlu durak çok güzel, sende gel
Bu bizim dert yolumuz
Toplu taşımaya da mı sokağa çıkma yasağı geldi
Ne gelen var ne de giden