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    • Güncel
    • 25.04.2020 Gazete
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    'li toplu taşımada sefer sayılarını azalttı, vatandaşlar zor anlar yaşadı!

    İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar, işe gitmek için uzun süre otobüs bekledi. Bir vatandaş “150 lira taksi parası ödedim. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

    'Çile'büs!
    CHP'li , yine eleştirilerin odak noktası oldu. Aralarında başta market, TCDD ve sağlık çalışanlarının olduğu vatandaşlar, dün sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp duraklara gitti. Ancak dakikalarca otobüs bekledi. Üsküdar'da oturan Ahmet Mergen, "Markette çalışıyorum. Yaklaşık 40 dakika bekledim. İşe geç kaldım" dedi.

    Fırat isimli bir vatandaş da, "Hakkımı helal etmiyorum. 150 lira taksiye para verdim. Saat 22:10'da durağa geliyorum. 45 dakika bekliyorum. Ekranda görünen hiçbir araç gelmiyor, dakikası geliyor, araç yok" diye konuştu.



    HASTA KIZIYLA OTOBÜS BEKLEDİ
    Esenyurt'ta çocuğunu Acil'e götüren bir baba, tedavinin ardından hastaneden çıktı. Ancak yarım saatten fazla çocuğuyla birlikte durakta otobüs bekledi.



    PERİŞAN OLUYORUZ
    Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar, "Zaten zor günler geçiriyoruz. Bir de yollarda perişan oluyoruz" dedi.

    Twitter;

    Hani her şey çok güzel olacaktı

    Yolcu var otobüs yok

    İnsanlara biraz hizmet edin

    İmamoğlu durak çok güzel, sende gel

    Bu bizim dert yolumuz

    Toplu taşımaya da mı sokağa çıkma yasağı geldi

    Ne gelen var ne de giden


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