Düşük testosteron seviyeleri erkeklerde bağışıklık yanıtını kontrol edemezken, çalışma kadın Covid-19 hastalarında daha yüksek testosteron seviyelerinin önemli bir enfeksiyon yanıtına bağlı olduğunu bulundu.

TESTOSTERONUN AZLIĞI SİTOKİN FIRTINASINI TETİKLİYOR

Araştırmaya katılan Hamburg'daki Leibniz Deneysel Viroloji Enstitüsü'nden Profesör Gülsah Gabriel, "Ölen erkek Covid-19 hastalarının çoğunda düşük testosteron seviyeleri vardı. Bu nedenle, erkeklerde düşük testosteron seviyeleri, solunum virüslerinin 'stokin fırtınaları'nı tetiklemesiyle şiddetli ve hatta ölümcül hastalık sonucu için bir risk faktörü gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.