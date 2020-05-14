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    • 14.05.2020 22:12
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    'li ’ten İYİ Parti itirafı: Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır

    'li Önder tarafından ortaya atılan ve Millet İttifakı'nda krize neden olan "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışıyla ilgili HDP'li ilginç bir yorumda bulundu. Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" dedi.

    HDP'li Ahmet Türk’ten İYİ Parti itirafı

    İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, daha önce "Kürt siyasal hareketinin temsilcisi" ilan ettiği ile ilgili görüşünü değiştirerek "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaptı.

    "KİMİNLE ÇALIŞALIM DİYE SORDULAR"
    Akşener'e cevap HDP'li 'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    AHMET TÜRK: "SAKLI KALMASI GEREKEN ŞEYLER VARDIR"
    Krize ilişkin konuşan HDP'li , söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



    Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder'in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.

    "BUNDAN DOLAYI RAHATSIZIM"
    Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim.


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