"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de tedavisi için Türkiye'ye götürülen Salih Kör'ü ve ailesini havalimanında yalnız bırakmadı.

Dişli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, ambulans uçakla Salih ve annesini tedavisi için ülkemize tahliyesini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda yaptığımız sağlık devrimiyle dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık."

Hollanda'da tedavisinden umudu kesilen ve 4 yıldır kanserle mücadele veren Salih Kör'ün ailesi, Türk yetkililerden yardım istemişti.