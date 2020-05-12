İYİ Parti ile HDP arasında yaşanan gerilim, kirli ittifakı da gözler önüne serdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP için, "PKK'nın yanında konumlandırıyorum" sözleri sonrası, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "Dün bize aracı gönderen, 'kiminle nasıl çalışalım?' diye fikrimizi merak eden bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez" sözleri "İttifak çatırdıyor mu?" sorusunu akıllara getirirken, A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu.

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Bu tartışmanın fitilini ateşleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Bir televizyon programında HDP'yi birden bire PKK'nın uzantısı ilan etti. Yine aynı Meral Akşener'in daha öncesinde Kürt siyasi hareketinin uzantısı diyordu. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmaması gerektiğine dair açıklamaları vardı. Hal böyleyken Meral Akşener'in ciddi bir dönüşü büyük tartışma konusu oldu. Gözlerden kaçan bir açıklama daha oldu. HDP Grup Başkanvekili Mithat Sancar, biz artık örtülü ittifak istemiyoruz. Resmiyete dökülmüş bir ittifak istiyoruz. Ardından Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklaması geldi. Aslında malumu ilan ettiler. Gözlerimizin önünde birkaç seçimdir kurulan bir ittifak söz konusu. Ya kendi tabanlarını konsolide etmek için bu açıklamaları yapıyorlar ya da tabandaki krizi yatıştırmaya çalışıyorlar. Bir siyasi strateji söz konusu burada. HDP ve CHP'yi olası bir seçimde baş başa bırakıp İYİ Parti ve birkaç partinin bir araya gelerek 3. Bir ittifak oluşturarak Cumhurbaşkanlığı seçimini 3.tura bırakmak olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, "İYİ Parti ile HDP arasında bir ittifak var. CHP, İYİ Parti, HDDP, PKK, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan… Bunlar bir blok oluşturuyorlar. Zaten İYİ Parti'nin varlık nedeni HDP ile ittifak. Burada çok akıllıca yapılmış bir operasyon var. Resmiyete değil fiiliyata bakıyoruz. Bu bir proje. Türkiye'yi tekrar ABD'nin denetimine sokacak bir proje bu. İYİ Parti tabanında oyunları görenler oldu ve kopmalar başladı.