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    • 12.05.2020 17:42
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    İYİ Parti ve arasındaki gerilimin perde arkasında ne var? "Akıllıca yapılmış bir operasyon"

    İYİ Parti ve arasındaki sözde gerilim kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. İYİ Parti Genel Başkanı , seçimlerde destek aldığı ’yi ’nın uzantısı ilan ederken, HDP’li , “Dün bize aracı gönderen, ‘kiminle nasıl çalışalım?’ diye fikrimizi merak eden bir bugün bize koordinat biçemez” dedi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan , “Bir siyasi strateji söz konusu burada” ifadelerini kullandı. Genel Başkanı ise, “Burada çok akıllıca yapılmış bir operasyon var. Resmiyete değil fiiliyata bakıyoruz. Bu bir proje. ’yi tekrar ABD’nin denetimine sokacak bir proje bu” dedi.

    İYİ Parti ile arasında yaşanan gerilim, kirli ittifakı da gözler önüne serdi. İyi Parti Genel Başkanı 'in için, "'nın yanında konumlandırıyorum" sözleri sonrası, HDP'li 'in "Dün bize aracı gönderen, 'kiminle nasıl çalışalım?' diye fikrimizi merak eden bir bugün bize koordinat biçemez" sözleri "İttifak çatırdıyor mu?" sorusunu akıllara getirirken, A Haber canlı yayınına katılan ve Genel Başkanı gelişmeleri değerlendirmelerde bulundu.

    Takvim gazetesi , "Bu tartışmanın fitilini ateşleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Bir televizyon programında HDP'yi birden bire PKK'nın uzantısı ilan etti. Yine aynı Meral Akşener'in daha öncesinde Kürt siyasi hareketinin uzantısı diyordu. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ın cezaevinde olmaması gerektiğine dair açıklamaları vardı. Hal böyleyken Meral Akşener'in ciddi bir dönüşü büyük tartışma konusu oldu. Gözlerden kaçan bir açıklama daha oldu. HDP Grup Başkanvekili Mithat Sancar, biz artık örtülü ittifak istemiyoruz. Resmiyete dökülmüş bir ittifak istiyoruz. Ardından Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklaması geldi. Aslında malumu ilan ettiler. Gözlerimizin önünde birkaç seçimdir kurulan bir ittifak söz konusu. Ya kendi tabanlarını konsolide etmek için bu açıklamaları yapıyorlar ya da tabandaki krizi yatıştırmaya çalışıyorlar. Bir siyasi strateji söz konusu burada. HDP ve 'yi olası bir seçimde baş başa bırakıp İYİ Parti ve birkaç partinin bir araya gelerek 3. Bir ittifak oluşturarak Cumhurbaşkanlığı seçimini 3.tura bırakmak olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, "İYİ Parti ile HDP arasında bir ittifak var. CHP, İYİ Parti, HDDP, PKK, Abdullah Gül, , … Bunlar bir blok oluşturuyorlar. Zaten İYİ Parti'nin varlık nedeni HDP ile ittifak. Burada çok akıllıca yapılmış bir operasyon var. Resmiyete değil fiiliyata bakıyoruz. Bu bir proje. 'yi tekrar ABD'nin denetimine sokacak bir proje bu. İYİ Parti tabanında oyunları görenler oldu ve kopmalar başladı.

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