İyi Parti Milletvekili Şenol Sunat, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında İyi Parti - HDP ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sunat, Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarına yaptığı destek ziyaretlerinin hatırlatılması üzerine "Ekrem İmamoğlu'nun kişisel tercihidir" dedi.
HASAN BASRİ YALÇIN: BU BİR KİŞİSEL TERCİH DEĞİL, SİYASET TERCİHİYDİ
Tarafsız Bölge programının bir diğer konuğu olan SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, İyi Parti Milletvekili Şenol Sunat'ın şaşkınlık yaratan ifadeleri üzerine "İstanbul ve Ankara'da açıkça aynı adayı desteklediniz. Bu aday, hemen seçimden sonra HDP'li belediyeleri ziyarete gitti. Siz buna kişisel tercih diyorsanız burada aslında cevap vermiyorsunuz. Çünkü bu bir kişisel tercih değildi, bu bir siyaset tercihiydi, bu bir göstergeydi" açıklamasında bulundu.
YALÇIN'DAN SUNAT'A: CEVAP VERMEKTEN KAÇINIYORSUNUZ
Ekrem İmamoğlu'nun oraya HDP'li belediye başkanlarına destek vermek amacıyla gittiğini ifade eden SABAH Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, İyi Parti Milletvekili Sunat'a "Siz buna herhangi bir cevap vermekten kaçınıyorsunuz" dedi.
"EKREM İMAMOĞLU, İYİ PARTİ'NİN ADAYI DEĞİLDİR"
Ekrem İmamoğlu'nun HDP'yi ziyaretinin kişisel tercihi olduğunu ısrarla savunan Şenol Sunat, "Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı değildir, bizim belediye başkanlarımız böyle bir şey yapmaz" ifadelerini kullandı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI HİÇ DEĞİL
Hasan Basri Yalçın, Sunat'ın duyanları şaşkına çeviren bu ifadelerinin ardından, "Kusura bakmayın da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı hiç değil, İyi Parti olarak tabii ki sizin adayınızdı" şeklinde konuştu.