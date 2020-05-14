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    • 15.05.2020 06:31
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    Son dakika: 'de Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre 'in Menderes ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 , Türk Sahil ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı!

    Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında 2 lastik bot olduğu ve botlarda lerin bulunduğu bilgisini aldı.



    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 8 , 5 Bangladeş, 3 ve 1 uyruklu toplam 30 göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi. Harekete geçen Türk Sahil ekipleri, denizde mahsur kalan göçmenleri kurtararak karaya çıkarttı.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen kurtarıldı
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