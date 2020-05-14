Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2020 15:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 15:02
    ABONE OL

    Kavga ettiler, sosyal mesafeyi ihlalden 25 bin 200 lira ceza aldılar!

    'de merkeze bağlı 'nde, iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle kavga çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. 'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 25 bin 200 lira idari para cezası verildi.

    Kavga eden kişilere af yok! Kavga ettiler 25 bin 200 lira ceza aldılar!

    'de, kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi.
    Merkeze bağlı 'nde, iki gurup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atmak suretiyle yaralayan C.Y., F.D., M.D., S.D. F.D., E.Y., C.Y. ve O.Y. ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Kavga ettiler, sosyal mesafeyi ihlalden 25 bin 200 lira ceza aldılar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri