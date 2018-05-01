CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İP'e yollanan 15 milletvekilinin sırf Meral Akşener kendi partisinin logosuyla seçime girebilsin diye kurban seçildikleri ortaya çıktı. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasi hayatına "2'nci Güneş Motel Olayı" olarak geçen 15 vekil operasyonuyla, Akşener'in seçime kendi partisinin logosuyla katılması ve bu sayede MHP oylarını bölmesi amaçlandı. Bir gece ansızın kendilerini İP'de bulan 15 CHP'li milletvekili ise bu kirli ittifakta figüran olarak kullanıldı. İP ve CHP'den gelen açıklamalarla ortada kalan 15 vekilin seçime hangi partinin listesinden gireceği ise tam bir muammaya döndü. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çatı aday formülünde anlaşamaması üzerine İP'de istenmeyen adam durumuna düşen 15 vekil CHP'den gelecek "Dönün" talimatını bekliyor. Ancak vekiller CHP'ye dönse de listeye gireceklerinin bir garantisi bulunmuyor.
YÜZLERİNE BAKAMIYORUZ
Bu arada CHP'ye dönüş hazırlıklarına başlayan vekillerin parti yönetimine adeta yalvardı. 15'lilerin "Evde eşimiz, çocuklarımız bile bize tavır aldı. Ailemizin, kendi ilimizde seçmenin yüzüne bakamaz hala gelmiştik. Bir an önce CHP'ye dönüp seçim çalışmalarına başlamak istiyoruz" dediği öğrenildi.
Zafer ŞAHİN
YÜZLERİNE BAKAMIYORUZ
Bu arada CHP'ye dönüş hazırlıklarına başlayan vekillerin parti yönetimine adeta yalvardı. 15'lilerin "Evde eşimiz, çocuklarımız bile bize tavır aldı. Ailemizin, kendi ilimizde seçmenin yüzüne bakamaz hala gelmiştik. Bir an önce CHP'ye dönüp seçim çalışmalarına başlamak istiyoruz" dediği öğrenildi.
Zafer ŞAHİN
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