Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.



24 Haziran'daki kritik seçim hakkında Erdoğan, "Yeter söz milletindir. Karar da milletindir. Hiç şüphe yok." dedi.



Erdoğan şöyle konuştu;

"Genç kardeşlerimizi selamlıyorum, işçi emekçi kardeşlerimize, ülkemizin bayrağını dalgalandıran tüm gençlerimize selamlarımı yolluyorum. Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da bizi teröristlerden koruyan Mehmetçiğimizi, jandarmamızı, korucularımızı selamlıyorum. Vatanımızı böldürmeyeceğiz. Fırat Kalkanı'nda ve Zeytin Dalı Harekat'ında şehit olan askerlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülke asırlardır ölümü öldüren askerler sayesinde ayaktadır, Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.



"EVET ARTIK YETER SÖZ MİLLETİNDİR"

Kendilerine acı vatan Avrupa'yı yurt kılan bütün gurbetçi gençlerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum, bugün bir kez daha açlıktan, yokluktan kaçıp Türkiye'ye sığınan gençleri selamlıyorum, evet artık yeter söz milletindir, karar da milletindir, hiç şüphe yok, elbette AK Parti İstanbul İl Gençlik Kongremizin tüm mensuplarını ve ülkemdeki tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Bu kongrenin hayırlı geçmesini temenni ediyorum, 2002'den beri gençlik kollarında çalışmış, millete hizmet eden tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizin gibi gençlerle yürümemi sağladığı için teşekkür ediyorum, bugüne kadar nasıl devam ettikse, bugünden sonra inşallah böyle devam edeceğiz.





"RÜZGAR GÜLÜ GİBİ ESİNTİYE GÖRE YÖN DEĞİŞTİREN.."

Siyaset özünde millete hizmet yarışıdır. Siyasetçinin var oluş gayesi de ülkeye millete ve elbette oyunu aldığı seçmene en güzel, en kaliteli şekilde hizmet etmektir. Siyaset ilkelerle prensiplerle belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir iştir. Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip, bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur.

"TÜRK SİYASİ HAYATI, GERÇEKTEN İBRET VERİCİ HADİSELERLE DOLUDUR"

Türk siyasi hayatı, gerçekten ibret verici hadiselerle doludur. Siyasi tarihimizde, bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da üç kuruşluk menfaati için 40 takla atan şahsiyet fukaraları vardır. 90 yıllık siyasi geçmişimizde milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkaklar da vardır. Türk siyasetinde ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenenler olduğu gibi ülke düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastlanır.



"CHP TÜRK SİYASETİNİ KİRLETMEYE, LEKELEMEYE DEVAM EDİYOR"

CHP, hiçbir ilke ve ahlakla bağdaşmayan, kapalı kapılar arkasında yürüttüğü pazarlıklarla Türk siyasetini kirletmeye, lekelemeye devam ediyor. Bu siyasi tarihimize yeni bir utanç vesikası olarak kaydoldu. Aslında bu hadise aradan geçen 40 yıla rağmen CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuştur. Her ne kadar kendileri ve medyadaki avaneleri, bu skandalı örtbas etmeye kalksalar da milletimiz meseleyi çok net bir şekilde görmüştür, ortadaki fotoğraf öylesine kötü ki, bu tezgahın milleti kandırmaktan ziyade ülkemizin ana muhalefet partisini itibarsız hale getirme noktasında bir hamle olduğunu görüyoruz.





Dün olduğu gibi bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP, milletin kendi adına hareket etmesi için emanet verdiği iradelerini pazara çıkardığı milletvekilleriyle, özellikle de -gençlere kötü örnek oluyor- şimdi ben buradan sesleniyorum: Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz.Partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi dışarıda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep TayyipErdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;Tabii bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi, başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor.Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.Sevgili gençler benim sizlerle bugün şöyle bir iki hususu müzakere etmem lazım, kongre sonrası Özbekistan'a gidiyoruz, ve iki gün Özbekistan'dayız. Oradan da Güney Kore'ye geçeceğiz, İnşallah Perşembe günü buraya tekrar geleceğiz.. Gençler ben sizin heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. Arkadaşlarınızla kucaklaşıp, hepsine bildiklerinizi anlatacaksınız... Bu heyecanla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracaksınız, ne diyor Rabb'imiz ancak çalıştığınızın karşılığı vardır, Gençler Rabia'mızı biliyorsunuz değil mi? Esma kızımızı biliyorsunuz değil mi, Rabbim cennetiyle kılsın inşallah. Bizim esmalarımızı da orada onlarla buluştursun, bizi de inşallah şehadet makamına layık görsün.

"Rehavet yok. Heyecan var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu heyecanla tüm Türkiye'yi gençliği ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok. 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanımız koşuyor, Başbakanımız koşuyor bakanlarımız koşuyor, yeter". Yok. Ne diyor rabbimiz 'ancak çalıştığınızın karşılığı vardır'. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometrekareden 780 bin kilometre kareye indik. Nereden nereye. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Cudi'de F16 olduk. Gabar'da F16 olduk. Tendürek'te F16 olduk. Yeri geldik SİHA olduk bunlarla tepelerine indik. Ve burada kararlılığımızı koruyacağız. Çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Biz de ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. İnşallah gelecek daha iyi olacak. MHP ve BBP ile yaptığımız bu ittifakta kardeşlerim, hassas olacağız. Kardeş ittifakı içerisinden hep birlikte beraber çalışacağız.