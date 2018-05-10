Hüllecilerin bugün ya da yarın İP'den istifa ederek CHP'ye katılacağı ve TBMM'de yapılacak törenle dönecekleri belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

Hülleci vekiller yaptıkları açıklamada "Biz demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk" diye konuştu.