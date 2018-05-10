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15 vekil 'ye geri dönüyor!

’den hülleyle İP'ye geçen 15 vekilin dönüşü için Kemal talimat verdi.

15 vekil CHPye geri dönüyor!

Hüllecilerin bugün ya da yarın İP'den istifa ederek 'ye katılacağı ve TBMM'de yapılacak törenle dönecekleri belirtildi.

'nun, 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

Hülleci vekiller yaptıkları açıklamada "Biz demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk" diye konuştu.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 03:53
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