Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.05.2020 07:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 07:19
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi! ’ndaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesi için yeni adım

    Son dakika haberi... Başkan ’ın önceki gün yapılan toplantısında ’nin hisselerini yeniden gündeme getirdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacak düzenlemenin geciktirilmeden Meclis’e getirilmesini istedi.

    İş Bankası CHP'den kurtuluyor
    Video koferansla gerçekleştirilen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı 'ın ekonomi sunumu sırasında 'nin hisselerinin Hazine'ye devri konusu yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili hazırlıklarını koronavirüs salgını öncesi sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile son durumla ilgili bilgilendirme yaptı. Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan da bu hisselerin Hazine'ye devrini sağlayacak düzenlemenin geciktirilmeden Meclis'e getirilmesini istedi.



    İSTİSNA YASA PLANLANIYOR
    AK Parti'nin, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütüyordu. 1953'te 6195 sayılı Kanun'la Atatürk'ün vasiyetine rağmen tüm mirasını Hazine'ye devreden Demokrat Parti'nin (DP) yöntemi üzerinde duran AK Parti, 1963'te söz konusu yasa Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği halde DP'ninkine benzer "medeni kanun istisnası" özel bir yasa hazırlamayı planlıyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan talimatı verdi! İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesi için yeni adım
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri