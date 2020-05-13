Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.
Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik.— TR Teknoloji Takımı (@T3Vakfi) May 13, 2020
Bir DENEYAP öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz. pic.twitter.com/7R7zMbvrZb
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık#Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 13, 2020
Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz! https://t.co/nV7IxffIcp
YALAN VE İFTİRANIN TARAFINDA SAF TUTANLARLA YOLUMUZU AYIRDIK
Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.
Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz.
"Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz... #MilliTeknolojiHamlesi yoluna devam ediyor, edecek...
Bu ülkenin çocuklarını kimse bu ülkenin ufkundan ayıramayacak. @Selcuk @T3Vakfi https://t.co/9kRMrANFd9 — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 13, 2020
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İFTİRAYA SESSİZ KALANLA İŞBİRLİĞİ YAPILMAZ
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, "İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz. "Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz... #MilliTeknolojiHamlesi yoluna devam ediyor, edecek... Bu ülkenin çocuklarını kimse bu ülkenin ufkundan ayıramayacak." dedi.