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    • 13.05.2020 22:17
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    duyurdu: Vakfı ile olan protokolünü feshetti

    Vakfı, ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettiğini duyurdu. Konu ile ilgili , "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

    T3 Vakfı İBB ile olan protokolünü feshetti

    Türkiye Vakfı'nın ( Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.

    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

    YALAN VE İFTİRANIN TARAFINDA SAF TUTANLARLA YOLUMUZU AYIRDIK
    Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

    Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.






    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: İFTİRAYA SESSİZ KALANLA İŞBİRLİĞİ YAPILMAZ
    Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, "İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz. "Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz... #MilliTeknolojiHamlesi yoluna devam ediyor, edecek... Bu ülkenin çocuklarını kimse bu ülkenin ufkundan ayıramayacak." dedi.








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