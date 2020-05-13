13 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun çarşamba günü yapılan çekilişlerinde 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti. Peki, bugün hangi şanslı numaralar ikramiye kazandı? İşte 9 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları
13 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5 - 8 - 10 - 24 - 30 - 37
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
GEÇEN HAFTA KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1321. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 138 bin 832 lira 98 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 6 bin 442 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 278 kişi 91 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 82 bin 481 kişi de 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.