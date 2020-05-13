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    • 13.05.2020 22:49
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    Son dakika: ’de terör saldırısı: 2 sivil yaralandı

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bombanın sı sonucu 2 sivil yaralandı.

    Afrin’de terör saldırısı

    'nin kuzeyindeki ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bombanın sı sonucu 2 sivil yaralandı.

    Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

    Terör saldırısı sonucu 2 sivil yaralandı.

    Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık personeli yaralıları Afrin'deki hastanelere nakletti.


    Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu, araç kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Tel Rıfat ve bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.


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