T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dün katıldığı radyo programında Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili önemli bilgiler verdi.
"Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri. Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. İnşallah biz de bu oyunun içinde olacağız. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek" ifadesini kullandı. Uçmanın, çocukluk hayali olduğunu vurguladı.
"Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri. Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. İnşallah biz de bu oyunun içinde olacağız. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek" ifadesini kullandı. Uçmanın, çocukluk hayali olduğunu vurguladı.