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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 16:50
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    • 08.05.2020 16:55
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    Son dakika: 'dan ikinci müjdesi: Kardeşi geldi

    Son dakika haberi... Müdürü , İkinci AKINCI Taarruzi ('nın) görselini Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, “Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Kardeşi geldi

    Baykar Savunma mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretim süreci devam eden AKINCI 'nın ikinci prototipi ilk uçuşunu yakın zamanda gerçekleştirecek.

    "KARDEŞİ GELDİ"
    Müdürü Akıncı TİHA'nın ikinci prototipine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Kardeşi geldi… Ama sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.


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