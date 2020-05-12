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    • 12.05.2020 10:08
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    Son dakika: 'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği lar kurtarıldı

    Son dakika haberi... 'nin ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliğince Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 24 kurtarıldı.

    Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

    Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına geçmek isteyen bir grup , ilçesi sahilinden denize açıldı.

    Lastik botla ilerledikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca tespit edilen Afganistan, Kongo, ve Mali uyruklu 24 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

    Sığınmacıların yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, kurtardığı sığınmacıları karaya çıkardı.

    Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 10'u çocuk 24 sığınmacıya yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
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